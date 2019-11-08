تفاصيل  جديدة عن وفاة الشرطي نزار النعيم بالقاهرة

شكل رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشرطي نزار النعيم فرج الله، وعهد إليها بالتحقيق وجمع المعلومات واتخاذ الإجراءات الضرورية لمعرفة أسباب الوفاة.

وتضم اللجنة السفير صديق عبد العزيز وكيل وزارة الخارجية، والمستشار سهام محمد عثمان وكيل وزارة العدل والدكتورة سارة عبدالعظيم وكيل وزارة الصحة. وقد باشرت اللجنة عملها باجتماع تحضيري أتبعته بزيارة لمنزل الأسرة لتقديم واجب العزاء ولقاء الأسرة، وأبلغت اللجنة الأسرة بما يمكنها تقديمه من دعم بما في ذلك الدعم القانوني عبر ممثل للنيابة العامة وستواصل اللجنة عملها حتی ترفع تقريرها لرئيس الوزراء.

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وكشف مصدر مقرب من أسرة الشرطي نزار النعيم الذى توفي بالقاهرة فى ظروف غامضة اعتزامهم اعادة تشريح جثة المرحوم، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يصل الجثمان في الواحدة من صباح الجمعة بطيران تاركو، ويتوجه من المطار للمشرحة. وأكد المصدر أن الجثمان كان من المقرر أن يصل الخميس إلا أن الأمر تعثر بسبب ما وصفه بالمماطلة فى كافة الإجراءات بالقاهرة، وأكد انه من المقرر أن يتم دفن الجثمان بعد تشريحه بمقابر أحمد شرفي بأمدرمان.

وبحسب صحيفة الانتباهة يذكر أن عم الشرطي نزار النعيم، قال إن ابن أخيه قتل مسموماً وأن جهات في النظام مسؤولة عن قتله لإخفاء حقيقة ما حدث للمتظاهرين إبان فض اعتصام الخرطوم مطلع يونيو الماضي. وأضاف – خلال مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر – أن نزار انحاز إلى الثورة السودانية منذ يومها الأول ورفض المشاركة في قتل المتظاهرين السلميين، وأنه كان يمتلك معلومات عن المتورطين في قتل المحتجين إبان الثورة. وفور إعلان لجنة المقاومة بمنطقة العباسية بأمدرمان وفاة نزار النعيم في العاصمة المصرية القاهرة التي نقل إليها للعلاج، اندلعت احتجاجات في عدة مناطق بمدينة أمدرمان. وقال المصدر ان الشوارع المحيطة بمنزل أسرة المتوفى لاتزال مترسة.

ونشر الصحفي عبدالمنعم سليمان على وسائل التواصل شهادة الوفاة الرسمية للشرطى، أشار الى انها تؤكد بان سبب وفاة المرحوم التهاب رئوي حاد أدى إلى الوفاة. وأوضح منعم انه ذهب شخصياً إلى مشرحة “زينهم” في القاهرة للحصول على تقرير التشريح ولكنه لم يتمكن لمخالفة ذلك للقانون المتبع.

وطالب الصحفىً بتشريح الجثة بواسطة طبيب تشريح مختص في الخرطوم (حتى نقطع الشك باليقين ويصل الناس لحقيقة الأمر).. ونقطع الطريق على الخبثاء والمخربين من أنصار الدولة الأمنية البائدة وماكينة جهاز الأمن الإعلامية وصفحاتهم المحرضة وحساباتهم الزائفة على مواقع الانترنت حسب تعبيره.

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الخرطوم(أخبار الخليج 365)