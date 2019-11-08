أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة في البنك المركزي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : 08/11/2019 العملة شراء بيع متوسط الدولار 45.0000 45.2250 45.1125 الين الياباني 0.4025 0.4045 0.4035 الجنيه الاسترليني 58.2072 58.4982 58.3527 الفرنك السويسري 44.0800 44.3004 44.1902 الدولار الكندي 33.4597 33.6270 33.5433 كرونة السويدية 4.8010 4.8250 4.8130 الكرونة النرويجية 5.2458 5.2720 5.2589 الكرون الدنماركي 6.7577 6.7915 6.7746 الدينار الكويتي 147.0108 147.7459 147.3783 الريال السعودي 12.0006 12.0606 12.0306 الدرهم الاماراتي 12.2526 12.3139 12.2832 12.3609 12.4227 12.3918 الدينار البحريني 119.3001 119.8966 119.5984 ريال عماني 116.9135 117.4981 117.2058 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 61.1816 61.5060 61.3438 الدولار الحسابي (مصر) 3.2500 3.2898 3.2699 اليورو 50.4581 50.7103 50.5842 XAR 1836.7930 1846.2242 1841.5086 المادة السابقة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الجمعة الموافق8نوفمبر2019م

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