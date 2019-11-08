دسيس مان يبكي في برنامج تلفزيوني.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : استضاف الأستاذ بكري المدني في برنامجه على قناة أمدرمان (مثيرون للجدل)، أيقونة الثورة السودانية محمد يحى بشير الشهير بـ (دسيس مان). ولم يتمكن (دسيس) من مغالبة دموعه عندما بث،الكنترول أحد الفيديوهات يظهر دسيس مان في ساحة اعتصام القيادة العامة وهو محاط ببعض شهداء الثورة السودانية. وقال دسيس في إفاداته إنه تربطه علاقات جيدة مع كثير من شهداء الثورة. وقال دسيس إن الثورة لا زالت مستمرة، وأضاف: (إما أن نموت مثلهم أو نأتي بحقهم.

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