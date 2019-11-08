مباراتان في كأس محمد السادس للأندية الأبطال

الخليج 365 :

يحتضن ملعب فرانسو حريري في الرابعة من عصر اليوم”الجمعة” مباراة قوية تجمع بين القوة الجويّة العراقي ونظيره مولودية الجزائر ضمن ذهاب دور الـ”16″ من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويهدف ممثل العراق إلى تقديم مباراة كبيرة تعبّد الطريق قبل خوض مواجهة الإياب.

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وفي مباراة ثانية، سيكون استاد الملك عبد الثاني مسرحًا لجولة هامة تجمع بين شباب الأردن وشباب السعودية لحساب إياب دور الـ”16″.

ويدخل الشباب السعودي بأفضلية مثالية بعدما حقّق الفوز في جولة الذهاب بهدفٍ وحيد سجّله حسن معاذ.

وسيكون شباب الأردن مطالبًا بالفوز بهدفين على الأقل لضمان التأهل إلى المرحلة المقبلة من المنافسة.