أردوغان يهدد مجددا “بفتح الأبواب” أمام المهاجرين إلى أوروبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا الخميس بفتح الأبواب امام المهاجرين الى أوروبا في حال عدم تقديم المزيد من الدعم الدولي، وذلك خلال زيارته الى المجر.

وقال أردوغان في مؤتمر صحافي الى جانب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان “سواء جاء الدعم أم لا، سنواصل استقبال ضيوفنا لكن إلى حد معين” مضيفا “إذا رأينا ان هذا الأمر لا يسير جيدا، فكما قلت سابقا، لن يكون أمامنا من خيار سوى فتح الأبواب. وإذا فتحنا الأبواب، فمن الواضح أين ستكون وجهتهم”. عربي21 المادة السابقة مقتل 10 جنود بهجوم عنيف لـ”بوكو حرام” في نيجيريا المقالة القادمة مباراتان في كأس محمد السادس للأندية الأبطال

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