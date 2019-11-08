مقتل 10 جنود بهجوم عنيف لـ”بوكو حرام” في نيجيريا

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت مصادر عسكرية نيجيرية أن عشرة جنود قتلوا، وأصيب 9 بجروح خطيرة بهجوم شنه مسلحون من جماعة “بوكو حرام” على قافلة عسكرية في شمال شرقي البلاد.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن هذه المصادر أن الهجوم وقع يوم الأربعاء، في منطقة دامبوا بولاية بورنو، بينما كانت القافلة العسكرية في طريقها إلى قاعدتها، فيما من المفترض أن تكون جماعة “بوكو حرام” وراء الهجوم.
وقال ضابط في الجيش طلب عدم الكشف عن هويته: “فقدنا عشرة أفراد في معارك ضارية ضد الإرهابيين الذين نصبوا كمينا لجنودنا”، مضيفا أن 12 جنديا آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.
سبوتنيك
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