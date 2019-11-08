قيادي بارز بإتحاد الكرة: قرار لجنة الاستئنافات بشأن”إيزي” لا يعني منح النقاط للهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال قيادي رفيع باتحاد كرة القدم السوداني ـ فضّل حجب اسمه إنّ قرار لجنة الاستئنافات لن يؤثّر على شكوى نادي الهلال التي دفع بها مؤخرًا، مشيرًا في الوقت ذاته أنّه لا يعني بالمقابل منح النقاط إلى نادي الهلال.

وكشفت مصادر موثوقة إنّ لجنة المسابقات ستحسم شكوى نادي الهلال الخرطوم ضد نادي هلال كادوقلي بشأن لاعبه إيزي، غدًا”السبت”.

وسابقًا، أصدرت لجنة الاستئنافات باتحاد كرة القدم السوداني قرارًا قضى بإعادة اللاعب إيزي من نادي هلال كادوقلي إلى ناديه السابق حيدوب النهود، وذلك لبطلان الإجراءات التي اعتمدت عليها لجنة شؤون اللاعبين غير الهواة في شطب اللاعب.

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وأوضح قيادي بارز بلجنة المسابقات أنّ ما يثار حول منح الهلال نقاط المباراة غير صحيح لجهة أنّه لم يتمّ البتّ في الشكوى.

ودفع الهلال بشكوى ضد مشاركة اللاعب إيزي في المباراة التي خاضها الفريقان في المرحلة الثالثة من الدوري الممتاز.

وسابقًا، قال مدير المكتب التنفيذي لنادي الهلال عز الدين الحاج إنّ الشكوى التي دفعوا بها ضد لاعب هلال كادوقلي صحيحة”100%”، ومتكاملة الأركان والمستندات، مشيرًا إلى أنّها قدّمت في الزمن القانوني ودفعت رسومها.