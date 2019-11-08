السودان :إرتفاع التضخم في شهر أكتوبر

الخليج 365 : زادت مجموعة الأغذية والمشروبات مما أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم الى 57.70% في شهر أكتوبر وبلغت نسبة الارتفاع مقارنة بسبتمبر 4.17%. ووفق نشرة الجهاز المركزي للاحصاء كان النصيب الاكبر لارتفاع نسبة التضخم لمجموعة الاغذية والمشروبات إذ بلغت مساهمتها 61.01%. وعزت الاخبارية للاحصاء اسباب الزيادة في المجموعة لارتفاع أسعار الزيوت والالبان والخضروات بالاضافة إلى ارتفاع المواصلات. وسجل التضخم في المناطق الحضرية نسبة 56.15% بينما كان 51.41% في الشهر الماضي.اما المناطق الريفيــة فقد سجل التضخم في شهر أكتوبر نسبه 58.73% مقارنة ب54.98% .

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