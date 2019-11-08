وزير المالية يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي يتهم عناصر من الثورة المضادة بالتسبب في أرتفاع أسعار الدولار والعملات الأجنبية عبر زيادة الطلب على الدولار والعملات الاجنبية.

وقال البدوي في تصريحات صحفية بالخرطوم، إن “هنالك عمل تقوم به الثورة المضادة في مشتريات الدولار والعملات الاجنبية بوتيرة عالية ومتسارعة “.

وأضاف: “هذه العمليات مرصودة وسيتم التعامل معها بجانب الاسباب الاقتصادية الأخرى”.

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