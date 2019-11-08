البنك المركزي يجمد حسابات مصرفية لأسماء وشركات تابعة لقيادات إخوانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قرر بنك السودان المركزي، تجميد حسابات مصرفية لأسماء وشركات عمل مملوكة لقيادات إخوانية بارزة بينهم “عبدالله” شقيق الرئيس المخلوع عمر البشير.

ووجه البنك المركزي في تعميم للمصارف صادر عن الادارة العامة للرقابة المصرفية، بتجميد حسابات 42 شركة و8 أسماء عمل مملوكة لعبدالله البشير تعمل في أنشطة مختلفة، وذلك بناء على بلاغات في نيابة الأراضي السودانية.

وشمل القرار تجميد حسابات شركات وأسماء عمل مملوكة لمساعد البشير سابقا، نافع علي نافع، الذي كان من أكثر القيادات نفوذا في حقبة حكم الرئيس المعزول كما أمر البنك المركزي بتجميد 9 شركات و11 اسم عمل تتبع للإخواني المتهم بتدمير القطاع الصحي بالسودان مأمون حميدة