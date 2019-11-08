إختفاء”180″ تراكتوراً حكومياً بالبحر الأحمر

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلن مسؤول في البحر الأحمر اختفاء”180″ تراكتورًا من الولاية استوردت في عهد الوالي الأسبق محمد طاهر أيلا ووزّعت على محليات العشر.
وقال مدير وزارة الزراعة بالولاية عصام سوركتي بحسب تصريحاتٍ أوردتها صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الجمعة” إنّه لا يعلم شيئًا عن التراكتورات فضلاً عن كونه غير مسؤول عنه.
وأشار إلى أنّ التراكتورات الـ”180″ وزّعها إيلا على محليات الولاية العشر.
وشكا سوركتي عن عدم وصول عربة واحدة من أمانة حكومة الولاية لتفقّد محليات الولاية طيلة السنوات الماضية.
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