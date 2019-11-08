شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
صرح المسؤول السابق عن ملف المفاوضات النووية والسفير الإيراني علي أصغر سلطانية، بأنه اذا استمر الموقف الأمريكي والموقف الأوروبي من الاتفاق النووي، فإن سيناريو 2006 قد يتكرر.
عمان – سبوتنيك. وقال سلطانية بكلمة له خلال جلسة نقاشية في منتدى عمان الأمني إنه “اذا استمر الموقف الأمريكي والموقف الأوروربي من الاتفاق النووي فإن سيناريو 2006 قد يتكرر، وحينها قد ننسحب من خطة العمل المشتركة الشاملة وربما ندفع للانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية”.
تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة فرضت عقوبات موسعة على الجمهورية الإسلامية، حيث يفوض قرار مجلس الأمن رقم 1737 الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2006 كل الدول الإغضاء في الأمم المتحدة لمنع إمدادات وبيع أو نقل كل المواد والمعدات والبضائع والتكنولوجيا التي يمكن أن تساهم في الأنشطة المتعلقة بالتخصيب أو المياه الثقيلة.
كانت هذه تفاصيل خبر طهران تحذر بشدة … سيناريو 2006 قد يتكرر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.