لجنة لتحديد تعرفة المواصلات بالخرطوم….

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الخليج 365:
كَشَفَ مدير عام شركة المُواصلات العامة بالخرطوم عباس الكردي، عن اتّجاهٍ لتكوين لجنة لتحديد تعرفة جديدة مُجزية للمُواصلات، للحد من تقسيم وتجزئة التعريفة من قِبل بعض السائقين، وأعلن عن خُطة لمُجابهة تجزئة خُطُوط النقل.
وأعلن الكردي حسب (أس. أم. سي) أمس، أنّ اللجنة ستعمل على إلزام سائقي الحافلات بالتعرفة الجديدة، وقال إنّ الغُرفة ستُخصِّص (100) مُراقب من منسوبيها لمُراقبة خُطُوط النقل ومحطات الوقود، وأوضح أنّ البصّات القادمة من دولة قطر والبالغة (240) بصاً سيتم شحنها الأسبوع المُقبل، وأَكّدَ تأهيل عددٍ كبيرٍ من البصّات المُعطّلة لتُساعد في حل ضائقة المُواصلات.
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