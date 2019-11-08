التربية تحذر المدارس من زيادة رسوم امتحانات الشهادة الثانوية….

الخليج 365:

حذّرت وزارة التربية، المؤسسات التعليمية من زيادة رسوم امتحانات الشهادة الثانوية عن المبالغ التي حدّدتها.

وأصدرت الوزارة مرسوماً حدّد مبلغ (170) جنيهاً رسوماً للطُلاب النظاميين الجالسين للامتحان للمرة الأولى، و(220) جنيهاً لطُلاب (الإعادة)، و(750) جنيهاً للطُلاب الأجانب. وأكد مدير عام الوزارة د. محمد إبراهيم، ورود شكاوى من تحصيل المدارس رسوماً أكثر مما تُحدّده وزارته، ودعا إدارات التعليم للالتزام بما ورد في بيان الوزارة. المادة السابقة لجنة لتحديد تعرفة المواصلات بالخرطوم…. المقالة القادمة القيادي بالاتحادي الأصل “ميرغني مساعد”..انتماء قوش للحزب الاتحادي الديمقراطي (كلام جرايد)

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