القوات المشتركة السودانية الليبية تحرر(112) رهينة محتجزة لدى تجار البشر….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حَرّرَت القوات المُشتركة السودانية الليبية، (112) من الرهائن المُحتجزين لدى عصابات الإتجار بالبشر على الحدود مع ليبيا، بينهم سودانيون في منطقتي “المثلث وكرب التوم” الحدوديتين، فضلاً عن استعادة (6) شاحنات كبيرة تحمل عربات صغيرة.

ووصف نائب قائد القوات المُشتركة المُقدّم ركن ناصر الأمين بشير في تصريحٍ أمس، العملية بالنوعية والاستراتيجية، وأكّد أنّ قُوّاته ظلّت على استعدادٍ لحفظ الحدود ومُحاربة جرائم الإتجار بالبشر، وأشار إلى أنّ التداعيات السالبة التي أفرزها الواقع الأمني داخل ليبيا انعكس سلباً على مُحيطها ومنها السودان والولاية الشمالية بصفةٍ خاصةٍ.

مِن جَانبه، أكد قائد القوات المشتركة بمنطقة “كرب التوم”، قائد العملية المُقدّم عبد الله عوض محمد، أنّ العملية كانت نوعية وخَاضَت قُوّاته مُناورات صعبة وخطيرة حتى تمكّنت من تنفيذ العملية بنجاحٍ دُون خسائر، وقال إنّ العصابات أبدت مُقاومةً شَرسةً، لكن حرفية القوات السودانية رجّحت الكفّة وتمّت العملية بنجاحٍ تامٍ، وأعلن أنّ الرهائن يتمتّعون بصحةٍ جيدةٍ، وأنّ قواته قدّمت كل ما يلزم للرهائن السودانيين.