وزارة الثروة الحيوانية وشركة بريطانية يتفاقان على تنفيذ مشروعات ذات قيمة...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اِتّفقت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية وشركة لاند بيرث البريطانية على تنفيذ مشروعات ذات القيمة المضافة على تصدير الحيوانات في صورة لحوم وليست حيوانات حَيّة عدا الهدي، بجانب تصدير الجلود والمدبغة، وقال مُنسِّق مشروع الإيقاد بالسودان د. نادر يوسف إنّ المشروع مُدّته ثلاث سنوات يُنفذ في خمس ولايات: النيل الأزرق والنيل الأبيض وشمال وجنوب كُردفان وولاية سنار، وأضاف أنّها تدفع بعجلة الاقتصاد الوطني وخَاصّةً تَتَمَاشَى مع الخُطة المُتّبعة التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء والخاصة بتصدير اللحوم بدلاً من الحيوانات الحيّة حسب الاشتراطات للصحة العالمية، وأشار إلى رغبة دول الخليج للدخول في هذا المجال والأسواق العالمية في أوروبا، مؤكداً على الاستفادة من المشروع في سد الفجوة وكذلك الاستفادة من الخبرات الأجنبية، مبيناً أن برنامج تسويق الثروة الحيوانية والقدرة على الصمود مُموّلٌ من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية ويتم تنفيذه من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٢م ويهدف إلى تحسين الأمن الغذائي لصغار المُزارعين والمُنتجين، ويستهدف المشروع ١٠٠٠ قرية و٦٠٠ ألف أسرة في مناطق الهشاشة.