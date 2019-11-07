“كاف” يمنح أنديته المشاركة أفريقيا إستثناء

الخليج 365 :

أمنّ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم”كاف” على فتح باب الإضافات للأندية المشاركة في بطولتي أبطال أفريقيا والكنفدرالية في موسم”2019 ـ 2020″.

وقرّر “كاف” بدء التعاقدات في الخامس عشر من نوفمبر الجاري حتى يناير القادم من العام 2020.

ويشارك الهلال في دور المجموعات لأبطال أفريقيا، وسيبدأ مشواره في المنافسة بملاقاة بلاتينيوم الزيمباوي في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.