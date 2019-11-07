وزارة المالية : موازنة العام المقبل خالية من الضرائب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم البدوي أن موازنة العام المالي 2020م خالية من أي ضرائب جديدة ، مع توسيع المظلة الضريبية بالوصول إلى مكلفين جُدد وزيادة الجهد المالي وتخصيص الموارد حسب الأولويات الوطنية التي وصفها بالمتوافقة مع أولويات التنمية المستدامة. وكشف الوزير لدى مخاطبته الورشة التنويرية حول موازنة العام 2020م التي ينظمها تجمع مهنيّ وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ببرج الوزارة اليوم “الخميس” عن السعي لترتيب الوظائف وتحسين أجور العاملين وتنفيذ برنامج حماية اجتماعية متكامل.

وأبان أن الموازنة تنموية و تسعى لتمويل العجز بتمويل غير تضخمي عبر مساعدات تنموية ،مشيراً إلى تضافر الجهود لمعالجة أزمات المرحلة الراهنة والسعي لاستقرار سعر الصرف والحد من التضخم والاستفادة من مزايا البلاد في مجال القوى العاملة التي تصل نسبة تمثيل الشباب فيها إلى 60% بجانب تنوع الاقتصاد الزراعي والموقع الاستراتيجي للسودان ما يؤهله ليصبح اقتصاد إقليمي يخدم دول الإقليم عبر منظومة موانئ عالمية.

واكد السعي لتأهيل البنى التحتية لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية وخلق التنافسية والتركيز على القيمة المضافة لمنتجات قطاع الثروة الحيوانية