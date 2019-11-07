إبادة “300” طن من البضائع والسلع الفاسدة بقيمة “52” ملياراً 

الخليج 365 :

أبادت الإدارة العامة لمكافحة التهريب صباح اليوم الخميس، (300) طن من البضائع والسلع الفاسدة والمخالفة لقانون الجمارك والقوانين الأخرى

بمردم أبو وليدات شمال أم درمان، وتقدر قيمتها بنحو (52) مليون جنيه.

وتمت عملية الإبادة بحضور اللواء صلاح الدين الحمري والجهات ذات الصلة وبعد اكتمال كافة الإجراءات القانونية.

وأوضح اللواء صلاح الدين الحمري مدير الإدارة العامة للمكافحة التهريب في تصريح لـ(المكتب الصحفي للشرطة) أن عملية الإبادة تأتي في إطار أهداف هيئة الجمارك في الحفاظ على المواطن وصحته، وتشمل المواد التي تمت إبادتها مواد مضرة بصحة الإنسان وغير الصالحة للاستخدام. مضيفا أنه تمت إبادة كميات كبيرة من الملابس المستعملة والحبوب والكريمات ومستحضرات التجميل غير المستوفية للاشتراطات القياسية والصحية وهنالك منتجات غير مدرجة بالقوائم المصرح بها من وزارة الصحة وقال الحمري إن الإبادة نتاج ضبطيات الإدارة العامة لمكافحة التهريب بالمركز والولايات مؤكداً جاهزيتها ووقوف قوات مكافحة التهريب سدا منيعاً لمنع دخول السلع والبضائع المخالفة ومحاربة التهريب الذي يضر باقتصاد البلاد، وحيّا كل قوات المكافحة الموجودة في المداخل والمخارج وفي الثغور من أجل حماية الاقتصاد وصون الأمن.

وتفيد متابعات إعلام الجمارك أن الجمارك درجت على تنفيذ إبادات راتبة للبضائع المخالفة والمهملات وذلك في إطار دورها في حماية المجتمع وصحة المواطن بعد استكمال المطلوبات القانونية وفق قانون ولوائح الجمارك وقوانين الجهات ذات الصلة.