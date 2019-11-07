قوى التغيير تعقد اجتماعاً لأكثر من (9) ساعات….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علمت (السوداني) أن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير عقد أمس اجتماعاً بدأ في العاشرة من صباحاً وامتدت لأكثر من (9) ساعات. وتضمن الاجتماع في أجندته الموقف بعد بيان الجبهة الثورية الرافض لتكوين المجلس التشريعي وتعيين ولاة الولايات.

في السياق، أكد القيادي بتحالف قوى الحُرية والتغيير يوسف محمد زين، في تصريح لـ(السوداني) التزام الحرية والتغيير بمخرجات السلام وعدم سعيها للتصعيد أو “المناطحة” مع الجبهة الثورية، وقال: “مخرجات السلام تعلو على كل الترتيبات والجبهة الثورية شركاء أصليين”، وأضاف: “المجلس المركزي قرر التواصل مع الجبهة الثورية للوصول لمشتركات”، وتابع: “سنرسل وفودا للجبهة الثورية ولحركة جيش تحرير السودان-بقيادة عبد الواحد محمد نور- وللحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، لأنهم جزءٌ من الثورة ونتمنى أن يتفهموا أن تكوين التشريعي وتعيين الولاة لا يُعيق عملية السلام”.