زيادة جديدة في معاملات الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم الخميس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نستعرض معكم مؤشر سعر صرف الدولار و أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم خلال تعاملات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019م في كلًا من السوق الموازي و البنك السوداني المركزي (السعر الرسمي) و الإجراءات المصرفية . اسعار العملات في السوق السوداء ،زيادة جديدةفي المعاملات المسائية العملة سعر الصرف دولار امريكي 80.00 جنيه ريال سعودي 20.95 جنيها درهم اماراتي 21.70 جنيها سعر الدولار الرسمي 45.00 جنيه اليورو 88.00 جنيه الجنيه الاسترليني 97.70 جنيه ريال قطري 21.40 جنيه الجنيه المصري 4.60 جنيه المادة السابقة وزير الصناعة والتجارة يخاطب منتدى مجموعة شركات حجار

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