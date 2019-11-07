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وزير الصناعة والتجارة يخاطب منتدى مجموعة شركات حجار

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شهاب محمد - الخرطوم - Madani Abbas Madani , a Sudanese protest leader, speaks to the press in the capital Khartoum on May 8, 2019. - Sudanese protest leaders threatened to launch a nationwide campaign of civil disobedience after accusing the country's military rulers of delaying the transfer of power to a civilian administration. (Photo by Mohamed el-Shahed / AFP) (Photo credit should read MOHAMED EL-SHAHED/AFP/Getty Images)

الخليج 365 :

خاطب وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني ظهر اليوم بفندق السلام روتانا منتدى مجموعة شركات حجار حول دور القطاع الخاص في بناء السودان الجديد، مؤكداً أن الوزارة على ثقة بأن القطاع الخاص سيلعب دوراً مهماً خلال الفترة القادمة، مضيفاً أن الوزارة تعمل في عدة مسارات لمعالجة البنية المتردية التي ظل يعاني منها القطاع الصناعي في العهد البائد منها عدم وجود قانون للصناعة إلى جانب أن أغلب القوانين التجارية تعاني من مشاكل كثيرة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة هذه القوانين والتي سيكتمل العمل فيها قبل نهاية شهر نوفمبر الحالي، مؤكداً حرص الوزارة على أن يكون القطاع الخاص شريكا أصيلا في مراجعة هذه القوانين والتي ستحكم النشاط الاقتصادي في السودان الفترة القادمة.

ومن جانبها أكدت منى محمد الأمين ميرغني مدير الموارد البشرية قسم

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المسؤولية المجتمعية بمجموعة حجار أن الهدف الأساسي من قيام المنتدى

تقريب المسافات وحشد طاقات المجتمع المدني والقطاع الخاص في ظل السودان الجديد والخروج به بآفاق أرحب بالاستفادة من الامكانيات التي يتمتع بها ، إلى جانب الاستفادة من طاقات الشباب في التنمية الاجتماعية والتعرف على المشاكل والتحديات وكيفية معالجتها ، مشيرةً إلى أن المنتدى تناول أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والتنسيق بين هذه الجهات في مجال المسؤولية المجتمعية، وأوضحت أن المنتدى تشارك فيه مجموعة من الشركات الكبيرة والصغيرة والصناعات الصغيرة بالاضافة الى المنظمات الدولية وعدد من السفارات، وكشفت عن أن مجموعة حجار نظمت عشرة منتديات سابقة بالتنسيق مع عدد من الجهات تناولت العديد من الموضوعات مثل دور الجمعية السودانية لحماية البيئة في مجال حماية المنتجات الزراعية ومنتدى عن التغير المناخي ومشاركة السودان في منتدى باريس، مؤكدةً أن القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في تنمية المجتمع، داعية إلى أهمية تضافر جهود كل الشركاء في هذا المنتدى، وأشارت ان مخرجات وتوصيات هذا المنتدى ستجد حظها من الاهتمام والتنفيذ.

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