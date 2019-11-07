منجد النيل يضع المريخ أمام خيارين لتحديد مستقبله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تمسّك لاعب المريخ منجد النيل بانتهاء عقده مع المريخ في الانتدابات الحالية، معلنًا عن رغبته في الوقت ذاته بالاستمرار مع ناديه، واضعًا خيارات محدودة أمامه لتحديد مستقبله.

وبحسب مصدر مقرّب من اللاعب فإنّه طالب بتقييم المدة الإضافية من قبل المجلس، وأعلن عن رغبته في تجديد تعاقده لمدة عام.

ويسود الجدل في الوقت الراهن حول مدة التعاقد بين النادي واللاعب، إذ يرى منجد النيل أنّه مرتبط بعقدٍ مع المريخ لثلاث سنوات، فيما أشار المجلس إلى عقد لاعبه يمتد لعامٍ إضافي.

يشار إلى أنّ منجد النيل كان قد بصم في كشوفات المريخ في العام 2017.