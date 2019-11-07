- 1/2
- 2/2
الخليج 365 :
أكد عضو المجلس السيادي الانتقالي، اللواء الركن ابراهيم جابر حرص الحكومة الانتقالية علي دعم وتطوير قطاع الثروة الحيوانية بما يمكنه من القيام بدوره المطلوب في دفع عجلة الاقتصاد القومي.
وعقد جابر اجتماع اليوم “الخميس” بالقصر الجمهوري مع وفد غرفة عمليات تطوير صادرات الماشية، ووقف على أداء اللجنة والجهود التي تبذلها لدرء آثار قرار إيقاف صادرات الماشية وتحقيق المصلحة العليا للبلاد.
وأوضح رئيس الغرفة د. خالد المقبول في تصريح صحفي ، أن الغرفة تم تشكيلها أثر قرار إيقاف صادرات المواشي وقامت بتشكيل لجنة طوارئ من كبار المنتجين والمصدرين بهدف حصر الاضرار الناجمة عن القرار وجبر الضرر للمتاثربن وقال إن رئيس اللجنة القانونية بالغرفة سيصدر مذكرة قانونية في هذا الشأن.
وأكد د. خالد التزام الغرفة بالتعاون والتنسيق مع الحكومة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية حتي يستعيد مكانته الاقتصادية فيما يلي الأمن الغذائي.
كانت هذه تفاصيل خبر إجتماع بمقر “السيادي” يُناقش مُعالجة قرار إيقاف صادرات الماشية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.