إجتماع بمقر “السيادي” يُناقش مُعالجة قرار إيقاف صادرات الماشية

الخليج 365 :

أكد عضو المجلس السيادي الانتقالي، اللواء الركن ابراهيم جابر حرص الحكومة الانتقالية علي دعم وتطوير قطاع الثروة الحيوانية بما يمكنه من القيام بدوره المطلوب في دفع عجلة الاقتصاد القومي.

وعقد جابر اجتماع اليوم “الخميس” بالقصر الجمهوري مع وفد غرفة عمليات تطوير صادرات الماشية، ووقف على أداء اللجنة والجهود التي تبذلها لدرء آثار قرار إيقاف صادرات الماشية وتحقيق المصلحة العليا للبلاد.

وأوضح رئيس الغرفة د. خالد المقبول في تصريح صحفي ، أن الغرفة تم تشكيلها أثر قرار إيقاف صادرات المواشي وقامت بتشكيل لجنة طوارئ من كبار المنتجين والمصدرين بهدف حصر الاضرار الناجمة عن القرار وجبر الضرر للمتاثربن وقال إن رئيس اللجنة القانونية بالغرفة سيصدر مذكرة قانونية في هذا الشأن.

وأكد د. خالد التزام الغرفة بالتعاون والتنسيق مع الحكومة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية حتي يستعيد مكانته الاقتصادية فيما يلي الأمن الغذائي.