الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن أزمة المريخ والجزائري

الخليج 365 :

قالت مصادر لـ”باج نيوز” إنّ مجلس المريخ أمنّ على فسخ التعاقد مع المدرب الموقوف الجزائري آيت عبد الملك بعد اجتماعٍ اليوم”الخميس”.

وأوضحت أنّ النادي أمهل الجزائري حتى السبت المقبل لتحديد موقفه النهائي.

وبحسب ما علم”باج نيوز” فإنّ القيمة المالية عجلّت بعدم الحصول على اتفاقٍ اليوم بين نادي المريخ وآيت عبد الملك، لتشدّد كلّ طرفٍ على مقترحه.

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وفي الثالث والعشرين من أكتوبر المنصرم، أصدر نادي المريخ قرارًا بإيقاف المدير الفني الجزائري آيت عبد الملك عن تدريب الفريق والإشراف على مباراتي هلال ومريخ الفاشر في الدوري الممتاز.

وأرسل النادي الجزائري آيت من الفاشر إلى الخرطوم،وطالبه بالبقاء إلى حين اتخاذ قرارٍ نهائي بشأنه.

وآيت عبد الملك تولى المهمة الفنية للمريخ خلفًا للمدرب الوطني إبراهيم حسين الذي تمّ إقالته من منصبه على نحوٍ مفاجئ.