إتحاد الكرة يؤكّد : مباراة الهلال والمريخ في موعدها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : جدّد اتحاد كرة القدم السوداني تأكّيده بشأن موعد مباراة المريخ والهلال في قمّة مباريات الأسبوع التاسع من منافسة الدوري الممتاز. وقال رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة الفاتح باني في تصريحٍ مقتضبٍ إنّ مباراة الهلال والمريخ في الممتاز قائمة في موعدها الثالث والعشرين من الشهر الجاري،وأشار إلى أنّهم لم يتلّقوا أيّ خطابٍ من الناديين للتأجيل.

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