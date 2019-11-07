ترامب يلتقي وزراء خارجية السودان ومصر واثيوبيا…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن مباحثات سد النهضة تسير بشكل جيد مع مسؤولي مصر وإثيوبيا والسودان.

والتقى ترمب أمس بوزراء خارجية السودان ومصر وإثيوبيا.

وأكد ترمب أن الاجتماع بشأن الخلاف المتعلق بالسد، مضى بشكل جيد وأن المباحثات ستستمر اليوم (أمس).

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