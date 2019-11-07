شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تنظم حركة تحرير كوش السودانية بعد غد السبت الساعه العاشره صباحا ورشة حول القضايا النوبية بمركز الدراسات الصحفية .

وصرح الأستاذ دهب ابراهيم دهب رئيس قطاع علوه بالحركة (لسونا) بان الورشة تأتي في إطار الوقوف على القضايا والتحديات التي تعاني منها الولاية الشمالية والنوبية، والمتمثلة في مشاكل البيئة الناجمة عن التعدين العشوائي ورفض إقامة السدود والنظر في العودة الطوعية للسكان المهجريين الى جانب مناقشة كيفية تنمية الولاية والنهوض بها وتوفير الخدمات الأساسية وتشجيع الاستثمار والسياحة . المادة السابقة خالد سلك…القوة الشعبية كفيلة بهزيمة الدولة العميقة ومراكز قوة النظام القديم المقالة القادمة ترامب يلتقي وزراء خارجية السودان ومصر واثيوبيا…

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حركة تحرير كوش السودانية تنظم ورشة حول القضايا النوبية… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.