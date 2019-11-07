وطار الدولار – فكة البيرك.. بقلم جلال الدين ابراهيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وتاني رجعنا إلى سباق شراء الدولار ، و كلنا نعلم بأن ارتفاع سعر الدولار يعتبر مؤشراً لأمر انهيار اقتصادي مرتقب، وبالتالي نتوقع أن تكون هنالك جهات أكثرت وأفرطت في حجم الطلب لمأرب تخصها، وبالواضح الاتهامات تشير بإن ربما هنالك بعض البنوك أو بعض شركات الاتصالات انطلقت في السوق تهاجم كل من يحمل دولاراً وتدفع أفضل الأسعار .

السيد وزير المالية أشار بأن ميزانية العام القادم 2020 م سيتم تمويلها من أصدقاء السودان، والآن نشاهد أن الدولار يسير نحن السماء بصاروخ

الطلب العالي (كروز)، وهذا يعود بنا إلى أن نذكر القارئ الكريم بما كانت تفعله حكومة الإنقاذ من أجل تغطية الميزانية بالتمويل بالعجز وبأسلوب غير منطقي بموجب طبع مزيد من العملة الورقية التي تصبح قيمة

طباعتها هي أغلى من قيمتها الشرائية .

في الماضي عكفت حكومة (الكيزان الفاسدة ) وبسبب سياسة الحظر الاقتصادي التي فرضت على السودان بموجب (أكاذيب بعض أبناء البلاد في

المحافل الدولية بإرسال التقارير المفبركة والكاذبة ) من أجل فرض عقوبات على الشعب السوداني، (مع العلم أن العقوبات لم تؤثر على الإطلاق في أركان حكومة الإنقاذ ولا في كوادرها، فهم كانوا في نعيم، والشعب كان وما زال يعيش في جحيم الغلاء وهلاك ضنك العيش )نرجع ونذكر بأن حكومة الإنقاذ كانت تكثر من طباعة العملة، وكانت تشتري

الدولار من السوق الأسود، وصنعت لها تجار دولار؟ وصنعت لها من كوادرها تجار (حبوب) وتجار مواد غذائية، وتجار مواد بناء، وتجار في كافة المجالات، وبالتالي تحكمت كوادرها في عموم السوق، وفي عموم الأسعار .

الآن ربما تصبح الحكومة الانتقالية في موقع لا تحسد عليه ويكون عليها أن تتبع ذات الأسلوب الفاسد (الكيزاني) بأن تطبع العملة بكميات بدون تغطيتها مقابل الناتج القومي، ونحن نتابع فشل الحكومة الانتقالية يوماً من بعد يوم، مما يجعلنا شبه متأكدين بأن الساسية المالية والنقدية والاقتصادية المرتقبة هي ستكون أشد عطباً وعدم صلاح من سياسة حكومة الإنقاذ البائدة، وبالتالي نرتقب أن تهبط معجزة بأن يتم بالفعل تمويل الميزانية القادمة 2020 م بموجب مساعدات من دول صديقة، أو علينا كما يقول المثل المحلي (

أن نقد القرعة وننتطر)، أو نقع في تطبيق ذات السياسة الكيزانية (الفاسد اقنصاديا) بأن تطبع الدولة عملة ورقية بلا تغطية إنتاجية وتشتري الدولار بها لتوفر احتياجات البلاد الضرورية من الوقود والقمح والدواء وغيره.

لكن بما إننا من المراقبين للموقف الاقتصادي والصناعي والإنتاجي بشكل يومي، فإن المؤشرات لا تسير في صالح الحكومة الانتقالية، وربما تذهب

بحكومة السيد حمدوك للسقوط لعدم تمكنها من إحداث استقرار أو تحسين في معيشة الشعب، فلا المعيشة استقرت كما كانت على عهد الإنقاذ، ولا المعيشة انخفضت تكاليفها بموجب رفع معدل الإنتاج وتجويد الإنتاجية كل ذلك لم يحدث .

والحل شنو؟ ودا السؤال المهم جداً، هو أن نسارع كلنا في إيجاد الحل ،قبل أن تغرق المركب والكل يغرق معها، فلا مجال هنا للشماتة من جهة بعينها، ولا مجال للسخرية من عقول البعض، وبالتالي نرسل رسارة مستعجلة للحكومة الانتقالية لفعل التالي :-

1- سرعة التحكم في تنقيب وإنتاج وتسويق معدن الذهب، والتحكم في إنتاجه في عموم البلاد بدون استثناء .

2- فتح كافة المجالات للمصانع لرفع معدلات الإنتاج والمساهمة في رفع كل القيود على التصدير بشكل عاجل .

3- إقفال باب استيراد معظم البضائع غير المهمة في معيشة الشعب أوتلك التي تؤثر في الإنتاج .

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5- فتح استيراد كافة مدخلات الإنتاج لكافة المصانع بدون رسوم جمارك .

6- العمل على تخفيض رسوم الجمارك والقيمة المضافة للمصانع حتى ترفع من معدل الإنتاج المحلي وتساهم بقوة في المنافسة بإنتاجها في الأسواق

العالمية ونواصل لضيق المساحة.. لعل الدولار نجد له مهبطاً ومطاراً ولو كان هبوطاً إضطرارياً .