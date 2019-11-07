تجمع المهنيين….. حرب ضروس وجدل لا ينتهي!!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

خرج تجمع المهنيين السودانيين “قائد الحراك الثوري في ديسمبر”، من صمته، بعد حرب ضروس بين مكوناته على خلفية مذكرة داخلية سربت للرأي العام دفعت بها شبكة الصحفيين السودانيين مطلع الاسبوع الماضي، اسمتها بـ”تصحيح المسار”، أجبرت الجسم النقابي ليعبر عن أسفه للجماهير عن البيانات التي أسماها بالمتناقضة، وقال إنها تسببت في إرباك الرأي العام.

تسريب مذكرة!!

حوت مذكرة شبكة الصحفيين السودانيين -إحدى مكونات تجمع المهنيين- التي تم تسريبها للرأي العام بعد أن أودعتها في قروب بتطبيق “واتساب” خاصة بمجلس التجمع، قبل إخضاعها للنقاش الداخلي، حوت بسحب الثقة من السكرتارية، وتشكيل سكرتارية جديدة، بجانب تغيير مناديب التجمع في المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير بسبب فشلهم في التصدي لمهام العمل التنظيمي والتفاوضي والقيادي، كما طالبت بسحب ممثلي التجمع في التنسيقية كجسم واستبدالهم بعناصر جديدة يتم ترشيحهم من مكونات التجمع.

تباين في المواقف

بدأت الخلافات تدب بالكيان النقابي عقب سقوط النظام البائد في 11 أبريل الماضي، وانخراط قوى إعلان الحرية والتغيير (الحليف السياسي للتجمع) في عملية المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي، كان هناك شد وجذب بين مكونات التجمع وصلت ذروتها أثناء تعليق المفاوضات من قبل الحرية والتغيير، وتجمع المهنيين، عقب مجزرة القيادة العامة 3 يونيو، وتلت تلك الأحداث مبادرات تنادي للعودة لطاولة المفاوضات أبرزها التي وافق عليها الطرفان هي مبادرة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، واكتفى الجانبان بالمفاوضات غير المباشرة، إلا أن الوساطة الأثيوبية طالبت طرفي التفاوض بالعودة إلى اللقاءات المباشرة، وهذه المطالبة وجدت رفضا من بعض مكونات تجمع المهنيين.

التجمع ليس قرآنًا!!

يعتقد مراقبون كثر أن الخلافات التي خيمت على سماء الكياني النقابي أمر طبيعي وضروي لتطوير العمل والأداء بجانب أنه يحدث بين كل التنظيمات المهنية وبطرائق مختلفة، ولا سيما يعد في خانة المراجعة وجرد الحساب، وعلى الجماهير أن لا تتخوف من هذا الصراع لأنه يصب في مصلحة أهداف الثورة التي من بينها الشفافية، بجانب أن التجمع ليس قرآنًا ليقدَّس.

“القيادة” سبب الخلاف

الخبير النقابي والعمالي محمد علي خوجلي، أرجع الخلافات إلى أنها صراعات الهدف منها الوصول للقيادة ولا سيما قيادة الفترة الانتقالية، مضيفًا بأن مكوناتها تعبر عن اتجاهات وليست لها قواعد، لذلك تجد أي مكون من تلك المكونات يريد أن ينقل للناس بأنه وفيّ.