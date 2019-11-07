إختطاف طفلة وإغتصابها داخل شقة بالحلفايا….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف شاهد الاتهام التابع لقسم شرطة الحلفايا لدى مثوله أمام محكمة حماية وشؤون الأسرة والطفل في بحرى برئاسة القاضي معتز محمد صالح عن تفاصيل قضية عامل كافتريا وآخر يواجهان تهمة اختطاف واغتصاب طفلة داخل شقة بالحلفايا وقال الشاهد بصفته قائد التيم الذي قام بضبط المتهمين وإنزال الطفلة البالغة من العمر 13عاما من داخل الشقة بعد أن تم الاعتداء عليها وأكد أن المجنى عليها كانت موجودة كما أفاد أنهم قاموا بالدخول للشقة مسرح الجريمة بعد فتح قفل الباب بواسطة صاحب المبنى وقال بأن المتهم الثانى تم القبض عليه بالإرشاد من إفادة المجني عليها بالاشتراك مع المتهم الأول لافتا لأن المجنى عليها كانت تظهر عليها علامات الخوف والرهبة وملابسها كانت عبارة عن عباية وطرحة عليه التمس محامي الاتهام جلسة أخرى لسماع إفادات صاحب العقار.

وتشير تفاصيل البلاغ الأولية التي كشفتها شرطة نيابة حماية الأسرة والطفل أن بلاغا تقدمت به الشاكية والدة المجنى عليها البالغة من العمر (13) عاما أفادت بأنها أرسلت ابنتها القاصر للمتجر ولم تعد وتم إبلاغ شرطة الحلفايا وبذلك تمت مباشرة البحث وتفاجؤوا بأنها محبوسة داخل شقة يستاجرها المتهم الأول واتضح أنه معتدًى عليها وأشارت المجني عليها بأنه تم اختطافها من قبل المتهمين الذين تم القبض عليهما وأخضعوا لتحريات النيابة التي بموجبها وجهت لهم تهمتي الاختطاف والاغتصاب للمتهم الأول والاختطاف في مواجهة الثاني تحت المواد 45اب من قانون الطفل.