مفاجأة.. الهلال يقدم عرض للاعب المريخ محمد عبد الرحمن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فاجات رابطة الهلال في دولة قطر لاعب المريخ محمد عبد الرحمن وقدمت له عرض للعودة الي نادي الهلال مرة أخرى وافادت المصادر التي تحصل عليها (الموقع) ان اللاعب محمد عبد الرحمن الشهير،ب الغربال تحفظ على العرض لكن مقربون منه قالوا ان غير راض عن مفاوضات المريخ معه وطريقه العرض الذي قدمه سوداكال.

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