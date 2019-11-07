صفاء الهاشم تكشف عن “قنبلة” تهدد الكويت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أشادت النائبة في البرلمان الكويتي صفاء الهاشم بحديث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن اقتراح القانون الذي تقدم به عدد من النواب، بشأن حل قضية المقيمين بصورة غير قانونية “البدون”.

ووفقا لصحيفة “القبس” الكويتية، قالت الهاشم :”اخترق الأخ رئيس المجلس مرزوق الغانم في لقائه بديوان العم عبد العزيز الغنام، حاجزا إداريا وقانونيا ومجتمعيا عقيما، تفاقم على مدى عشرات السنين وأصبح معضلة كبيرة”.

وتابعت: “القانون المقدم بشأن ملف المقيمين بصورة غير قانونية، والذي أتشرف بأني أحد الموقعين عليه، هو حل تشريعي متكامل لحل مشكلة تعثرت لسنوات طويلة وتفاقمت”.

وأضافت: “كما ذكر الأخ مرزوق البارحة، قائلا إن ملف ورثناه ولم نكن سببا به، وواجبنا الوطني يتعين علينا إنهاء هذا الملف حتى لا يتوارثه من يأتي من بعدنا، فإن الاقتراح يقطع في الوقت ذاته، دابر كل من يتمنى استمرار هذا الملف مفتوحا حتى يقتات عليه سياسيا”.

وأتمت الهاشم: “قلتها في السابق وأكررها، موضوع البدون قنبلة موقوتة يجب حلها، وها قد أتى الوقت لحلها جذريا”.