الجهاز الفني للمنتخب الوطني ينتظر وصول شيبوب ليكتمل عقد المحترفين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ينتظر الجهاز الفني للمنتخب الوطني وصول شرف الدين شيبوب ليكتمل عقد اللاعبين المنضمين لصقور الجديان من الدوريات الخارجية ووصل أمس الأول أحمد يونس قادماً من هولندا التي ينشط فيها بنادي (DSOV)، من أجل التوشح بشعار المنتخب الوطني الأول عقب اختياره ضمن كلية صقور الجديان لمواجهتي ساوتومي وجنوب أفريقيا بالجولتين؛ الأولى والثانية في تصفيات أمم أفريقيا (كان) 2021م في الكاميرون، وتبعه أمس حامد يس ووصل اللاعب رفقة والده.

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