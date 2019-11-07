الخليج 365 : هاجمت مجموعة اولتراس الأسود الزرقاء المنتمية الي نادي الهلال رئيس النادي أشرف الكاردينال ولم تكتف بذلك بل،هاجمت اتباعه معبرة عن انتقادها لسياسه إدارة النادي ونادت اولتراس برحيل الكاردينال اواقتلاعه وأطلقت اولتراس اسم اب كسكتة علي رئيس النادي.

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كانت هذه تفاصيل خبر وصفته بابو كسكته.. تفاصيل هجوم اولتراس الهلال علي الكاردينال أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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