إكتشفتها اللجنة أمس.. ورطة كبيرة في الهلال بسبب التسجيلات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وجدت لجنة تسجيلات الهلال نفسها في ورطة حقيقية قبل انطلاقة مرحلة التسجيلات في يناير القادم بسبب وجود خمس لاعبين مقيدين في كشف فريق الشباب تخطوا السن القانونية التي تسمح لهم بالبقاء في الكشوفات السنية بالنادي وعلم (الموقع) ان اللاعبين هم،ولاء الدين موسى ومؤمن عصام وابراهيم دوشكا ومحمد الفاتح حليبي ودفع الله منصور وتواجد في كشف الهلال الحالي ٢١ لاعبا ويحتاج الهلال لاربعه لإكمال الكشف الي ٢٥ لاعبا.

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