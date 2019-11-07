شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اثارت صورة انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاأ موقع “فيس بوك” جدلا واسعا بين رواد الموقع الشهير . وبحسب متابعات محرر (كوش نيوز) تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرئيس الوزراء الدكتور “عبدالله حمدوك” وهو يشارك في وجبة “عصيدة” اثناء زيارته لمدينة الفاشر . الصورة اثارت جدلا واسعا بين الرواد والمتابعين حيث يظهر “حمدوك” وهو يرتدي قميص “نص كم” ومعه الوفد المرافق له وهم يتناولون وجبتهم وسط ابتسامات وضحكات الحضور .

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور..بعد جدل القميص .. صورة اخري لـ”حمدوك” تثير الجدل من جديد.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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