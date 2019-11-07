إتفاق سوداني بريطاني لتصدير اللحوم المذبوحة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اتفقت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، وشركة لاند بيرث البريطانية على تنفيذ مشروعات ذات القيمة المضافة على تصدير المواشي فى هيئة لحوم وليست حيوانات حية عدا الهدى، إلى جانب تصدير الجلود المدبغة.

وقال منسق مشروع الإيقاد بالسودان د. نادر يوسف، إن المشروع فترته ثلاثة أعوام، وينفذ في (5) ولايات النيل الأزرق، والنيل الأبيض وشمال وجنوب كردفان وولاية سنار. وأضاف: المشروع يدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، ويتماشى مع الخطة المقررة والمعنية بتصدير اللحوم، بدلاً عن الحيوانات الحية حسب اشتراطات الصحة العالمية، منوهاً لرغبة دول الخليج للدخول في هذا المجال والأسواق الأوروبية، مؤكداً على الاستفادة من المشروع في سد الفجوة مؤكداً الاستفادة من الخبرات الأجنبية إلى جانب السودانية، مشيراً إلى أن برنامج تسويق الثروة الحيوانية، ممول من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ويتم تنفيذه من ٢٠٢٠إلى ٢٠٢٢ م، ويهدف إلى تحسين الأمن الغذائي لصغار المزارعين والمنتجين، ويستهدف المشروع ألف قرية و٦٠٠ ألف أسرة.