السودان: إجراءات لاستعادة نقابة العاملين بسكر النيل الأبيض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شرعت اللجنة التسييرية للعاملين بسكر النيل الابيض في إجراءات سحب الثقة وانتزاع نقابة العاملين.

وأكد السكرتير العام للجنة التسييرية أحمد كشه انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للعاملين بالشركة واكتمال النصاب بمشاركة كبيرة وغير متوقعة من العاملين “حد توصيفه”.

واكد حرص اللجنة على إنتزاع نقابة العاملين من أذيال النظام البائد وأصحاب المصالح الشخصية، وإقامة نقابة لأجل تحقيق مطالب العاملين.

وقالت اللجنة فى بيان صحفي إن الجمعية العمومية الحالية بمثابة أول عمل ديمقراطي حقيقي يقام داخل الشركة منذ تأسيسها. ويعتبر سكر النيل الأبيض أحد اهم المصادر لتزويد السوق المحلية بالسلعة الرئيسة. المادة السابقة أردوغان يكشف عن مكان وجود نجل زعيم تنظيم داعش “البغدادي” المقالة القادمة إتفاق سوداني بريطاني لتصدير اللحوم المذبوحة

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