شعبة الحبوب الزيتية: إجراءات المواصفات تعرقل الصادر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شدد رئيس شعبة مصدري الحبوب الزيتية محمد عباس، على وجود تعنت وتعثر يستهدف قطاع الصادر وتعطيل انسيابه للأسواق الخارجية.

وقال عباس لـ(السوداني)إن هناك آلاف الأطنان من صادر الأمباز، قيمتها تقدر بملايين الدولارات متكدسة بالميناء، بسبب تعثر إجراءاتها من قبل المواصفات، رغم تقديم مستندات رسمية فيما يختص بصادر الفول السوداني للصين، وزاد(في السابق كنا نجد كل التعاون والتنسيق) أما الآن (لا نعلم ما الذي يحدث)، مستدلاً بأن أحد مصدري الأمباز لديه شهادة مساح دولي، يفترض أن تمضي إجراء تصديره مباشرة حسب لوائح العمل، إلا أن إدارة المواصفات رفضت، مشيراً إلى أن الشعبة ستطرح أمر تعطل حركة الصادر لوزير الصناعة والتجارة.