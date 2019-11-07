الكويت توجه رسالة طارئة لأطراف الأزمة الليبية: لا تستهدفوا المدنيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ناشدت الكويت الأطراف الليبية ضرورة ضبط النفس واحترام القانون الدولي الإنساني وعدم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، الليلة الماضية، في جلسة مجلس الأمن، بشأن الإحاطة المقدمة من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا حول ليبيا، بحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وقال العتيبي إنه يجب العودة مجددا، للحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، بشأن الأزمة الليبية.

وأوضح مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة دعم بلاده للجهود، التي تبذلها المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق أسس العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب، وفقا لما نص عليه القانون الدولي.

وتحدث العتيبي عن تواصل العمليات العسكرية حول العاصمة طرابلس منذ بداية شهر أبريل/ نيسان الماضي، معربا عن قلقه من تصاعد وتيرة تلك الاشتباكات المسلحة، التي تسببت في وقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى ونزوح آلاف المدنيين من مناطق الاشتباكات.