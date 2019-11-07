عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الصيحة

ضبط (أسلحة بيضاء) مع متهمين في قضية أحمد الخير

تحرير (112) رهينة بينهم سودانيون من أيدي عصابات ليبية

تهديد بتعطيل الدراسة حال تكرار الاعتداء على المعلمين

مجلس الأدوية يسحب ترخيص صيدليتين وشركة مستلزمات طبية

تكوين لجنة لتحديد تعرفة جديدة للمواصلات بالخرطوم

التيار

مبادرة التيّار”..رفع قوائم النزلاء الخاصة بالإفراج للسلطة القضائية

شهود يكشفون تفاصيل مثيرة في قضية مقتل أحمد الخير

قمّة كمبالا ستمهل فرقاء جوبا “6” أشهر لإعلان حكومة انتقاليّة

ارتقاء شهيد جديد بالقضارف

قرار بتصفية صندوق”بريق” لشراء وبيع الذهب بعد خسائر فادحة

الجريدة

جثمان النعيم يصل الخرطوم اليوم والتغيير تطالب بتشريح الجثة

تحقيق يكشف تعرّض شباب بلجان المقاومة محاولات اغتيال

تجدّد الاشتباكات بين قبيلتي دار نعيلة والغلفان بجنوب كردفان

رشيد سعيد: الجرائم ضد الصحفيين لن تمرّ دون عقاب

خالد عمر يوسف للجريدة: المؤسسة العسكرية شريكة في الانتقال وساهمت في نجاح الثورة

الانتباهة

إلغاء الشرطة الشعبية

الصحة العالمية تحذّر من دخول الكوليرا في الخرطوم

عرض لإدخال الترام في العاصمة بتكلفة”3″ بلايين دولار

لجنة لتحديد تعرفة جديدة للمواصلات بالعاصمة

المتحدّث باسم الجيش للانتباهة: استياؤنا من ملابس حمدوك”إشاعة”

ضبط مصنع أدوية يخلط”الجبص” مع بدرة الأطفال

الإعلام: الجرائم ضد الصحافيين لن تمرّ دون عقاب

واشنطن تتعهّد بدعم الاحتياجات الاقتصادية العاجلة بالخرطوم

أخبار اليوم

قيادي شيوعي لـ«أخبار اليوم» : حكومة حمدوك تمضي علي درب البشير .

تأجيل مفاجئ لزيارة وفد سعودي لبحث إيقاف صادر الماشية.

تكوين لجنة لتحديد تعرفة جديدة للمواصلات.

موقف جديد : امريكا تؤكد العمل علي إسقاط السودان من لائحة الدول الراعية للارهاب.

بحضور النائب العام : المحكمة تستمع لشهود الدفاع في قضية تعذيب وقتل الاستاذ أحمد الخير .

Advertisements

آخر لحظة

حل الشرطة الشعبية وتصفية (100) مؤسسة للوطني

ضبط شركة طبية تخلط بودرة الأطفال بالجبص

لجنة لتحديد تعرفة جديدة للمواصلات

وزيرة الخارجية: الحكومة جادة في إجراء انتخابات نزيهة

الوطن

تصفية أكثر من “100” مؤسسة إعلامية تابعة للنظام البائد

الصحة العالمية تحذر من عواقب وخيمة لوصول الكوليرا للخرطوم

عودة “المتاريس” بود مدني وتجدد المطالبة بإقالة الوالي

تهديدات بإيقاف الدراسة حال تكرار الإعتداء على المعلمين

العدل توافق بعدم شرعية رئيس وأعضاء مجلس الاحزاب

اليوم التالي

وزير الداخلية يلغي الشرطة الشعبية والمجتمعية

87 ملف تغول على ميادين بالخرطوم أمام القضاء

اعادة هيكلة جهاز الناشئين بالخرطوم

السوداني

اجتماع لقوى الحرية لأكثر من”9″ ساعات

واشنطن: سنقدّم دعمًا للخرطوم في الاحتياجات الاقتصادية العاجلة

أيلولة أسهم الطاهر التوم بـ”سودانية 24″ لمجموعة”محجوب أولاد”

النائب العام يرأس هيئة الاتهام في قضية مقتل المعلم

“التربية” تحدّد رسوم امتحانات الشهاة وتحذّر من زيادتها

اجتماع لترمب بوزراء خارجية السودان ومصر ولإثيوبيا