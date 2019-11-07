صحيفة أمريكية: قائمة الإرهاب جعلت السودان يتجه إلى الخليج لتمويل حكومته

قالت صحيفة “سيتي نيوز” الأمريكية، إن بقاء السودان في قائمة الإرهاب، أجبره على الاتجاه إلى الخليج للحصول على المساعدات، وأوضحت أن الاستجابة البطيئة والوعود الفارغة من الحكومات الغربية، دفعت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان لزيارة السعودية والإمارات للحصول على الدعم المالي لإبقاء حكومتهما على قيد الحياة، بعد أن أضعفت الإجراءات الأمريكية الزعماء المدنيين الجدد، وهددت بنسف التحول الديمقراطي.

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وقالت الصحيفة، إن التحديات الهائلة التي تواجه السودان تجعله عاجزاً عن انتظار التغيير في السياسة الغربية.

فيما أكد مسؤول رفيع بالحكومة الأمريكية للصحيفة، تباطؤ الغرب في مساعدة السودان، وقال: “ما نراه الآن هو كلمات ولكن لا توجد أفعال.. إنهم يطالبون بأشياء قد تستغرق سنوات لمعالجتها”، وأضاف أن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين وضعوا كثيراً من الشروط، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)