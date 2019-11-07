أولى جلسات محاكمة ثلاثة أقباط بينهم أشقاء ضيط بحوزتهم 47 كيس شاش مخدر

رصدت مصادر أولى جلسات محاكمة ثلاثة أقباط يواجهون إتهام تحت نص المادة 15/أ من قانون المؤثرات العقلية لسنة 1994م .

وكشف المتحري التابع لمكافحة المخدرات ببحري العريف شرطة علي سليمان تفاصيل ضبط المتهمين والتحريات معهم .

وأكد أنه بتاريخ البلاغ أفاد الشاكي التابع للمكافحة بأن المتهم الأول ينشط في عملية ترويج الحشيش ، وبتأكيد المعلومة تم الإتصال به بواسطة المصدر والطلب منه عدد ثلاثه أكياس شاش بقيمة 3600 جنيه .

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عليه أكد المتحري علي سليمان مباشرته للتحريات الأولية مشيراً بتاريخ 15/10/2019م تم أخذ أقوال الشاكي والشهود المحايد بهم أحدهم صاحب ركشة ومن ثم أخذ أقوال المتهم الأول (د) طالب بجامعة السودان جاءت أقواله التي دونها وسجل فيها إعترافاً قضائياً أن أحد الأشخاص إتصل عليه وطلب مخدرات ، أكد المتحري أنها كانت مبايعة صورية تم من خلالها تفتيش المنزل داخل الغرفة بالدولاب تم العثور على كمية ، ولفت المتحري بتحريز المعروضات تم إرسال عينة للمعامل الجنائية بغرض الفحص والوزن وجاءت النتيجة أن المعروضات تحتوي على نبات القنب الهندي تزن 200 جرام .

خاتماً إفادته بأن النيابة وجهت إتهاماُ تحت نص المادة 15/ أ حسب المستندات التي قدمت وأقوال الشاكي وشهود الإتهام مثل الدفاع عن المتهمين الأستاذ الفزاني بحسب صحيفة الدار .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )