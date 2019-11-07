تعديل اللوائح التجارية وسَن قوانين جديدة لتخفيف أعباء المعيشة

كَشَفَ وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله، عن شروع الوزارة في تَعديل القوانين التجارية والصناعية، وتشكيل مجالس لتنفيذها وسَن قوانين جديدة لتخفيف أعباء المعيشة، ومُراجعة القوانين والسياسات التي تُنظِّم الأسواق، فيما كشف مجلس المُنافسة ومنع الاحتكار، عن تشكيل لجنة لتعديل بعض بنود القانون حتى تتواءم مع قوانين (الكوميسا).

وقال الوكيل لدى لقائه بأعضاء المجلس بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنّ التّعديلات تَستهدف إزالة التقاطُعات الولائية مع قانون المُنافسة ومنع الاحتكار لأنّ القانون اتحادي، وضرورة مُشاركة المجلس في برنامج الأولويات (200) يوم لمُعالجة الأزمة الاقتصادية بتهيئة البنية التشريعية والقانونية ووضع الضوابط والإجراءات.

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وأعلن رئيس مجلس المُنافسة ومنع المُمارسات الاحتكارية بروفيسور حسن عباس، عن تشكيل لجنة بقرارٍ من وزارة الصناعة والتجارة لتعديل بعض البنود لتقوية القانون، وأكّد تعديل بعض اللوائح والتشريعات لتتوافق مع قانون (الكوميسا)، ووقال إنّ إجازة هذه التعديلات ستجعل القانون أكثر فَعاليةً ومُواكباً للتطوُّرات، وقال إنه سيكون من أحدث القوانين على النطاق العربي والأفريقي، إضافةً للدفع بالاقتصاد والتجارة وحماية المُستهلك وسيادة حكم القانون.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)