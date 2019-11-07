الحرية والتغيير: إعلان الولاة والتشريعي خلال عشرة أيام    

التاريخ: 07-نوفمبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة انهت قوى الحرية والتغيير في وقت متأخر من مساء امس صياغة الرؤوية النهائية لترشيحات الولاة والمجلس التشريعي خلال ورشة مخصصة لحسم ترشيحات الولاة والمجلس التشريعي امتدت طوال اليوم، واعلنت الالتزام بالجدول الزمني للوثيقة الدستورية وإعلان المجلس التشريعي والولاة قبل 17 نوفمبر الجاري. Advertisements وقال عضو اللجنة التنسيقية المركزية لقوى التغيير عروة الصادق في تصريح له بحسب المجهر ان الورشة ضمت قيادات المجلس المركزي لقوى الحرية وتمثيل كامل للكتل الاخرى. وأكد انها ناشقت وضع تصور موحد لترشيحات الولاة والمجلس التشريعي، وتم الاتفاق على ما جاء في نص الوثيقة الدستورية والمهام المنصوص عليها للتشريعي والالتزام بنسبة “40” للمرأة وتمثيل كافة الموقعين على اعلان الحرية والتغيير, والذين لم يوقعوا وكانوا ضمن الحراك الثوري والتكوينات الشبابية والمطلبية وذوي الاحتياجات الخاصة والاقليات الدينية والاثنية والتمثيل المتوازن لفئات النازحين اللاجئين والمهجرين. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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