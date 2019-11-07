الإمدادات تتوقّع افتتاح (70) صيدلية في الولايات لتوفير الأدوية الأساسية

وجّه مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية بالسلاح الطبي خاطر محمد طوباي، بفتح صيدليات بفروع المستشفيات التخصصية العسكرية في الولايات، وتحقيق مزيدٍ من التعاوُن مع الإمدادات الطبية، وكشف عن اتّجاهٍ لإدخال التأمين الصحي العسكري في صيدلية الإمدادات.

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فيما افتتح مدير عام الإمدادات الطبية المُكلّف د. عبد الرحمن الجعلي أمس، (3) صيدليات بالكلاكلة والشهداء والسلاح الطبي بأم درمان لتخفيف العبء وتوفير الأدوية بأسعار الصندوق، وأكد خلال احتفال الافتتاح بالسلاح الطبي، استمرار افتتاح الصيدليات بعواصم الولايات، وتوقّع فتح (70) صيدلية بالولايات لتوفير الأدوية الأساسية والمُنقذة، وأوضح أنّه يقل سعرها عن القطاع الخاص بـ(47%)، وأكد التزام الإمدادات بتوفير (430) صنفاً بنسبة وفرة (90%)، وتوفر الأدوية غير الموجودة بالسودان خلال (72) ساعة من مصر وتركيا والأردن، ونوّه لتوافر المحاليل الوريدية بمخازن الإمدادات، وتوقّع وصول كميات من بورتسودان.

من جانبه، أكّد مدير إدارة الصيدليات بالإمدادات د. مجاهد عبد السلام بحسب صحيفة الصيحة، الالتزام بضوابط الصرف من خلال الروشتات المختومة، وقال إنّ (70%) من الأدوية تُصرف بسعر التكلفة وأقل منه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)