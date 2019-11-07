وزير العدل يرفع توصية لحمدوك حول أجل مجلس الأحزاب

كَشَفَ الناطق باسم جبهة الاتحاديين الديمقراطيين خالد الفحل، عن تقدّمهم بمذكِّرة لوزير العدل، حول انتهاء أجل رئيس وأعضاء مجلس الأحزاب السياسية، وأنّ الوزير ردّ بأنه سيرفع الأمر لرئيس مجلس الوزراء، وأكّد أنّ رئيس الوزراء هو السلطة المختصة دستورياً بحل المجلس الذي انتهى أجله منذ ٢٠١٦م.

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وأكد الفحل في تصريح بحسب صحيفة الصيحة أمس، أنّ رد وزير العدل يُعتبر تأكيداً على السير في إجراءات تصحيح المسار داخل مؤسسات الدولة التي تحتاج لإعادة هيكلة وتصحيح مسار ومُحاربَة الدولة العميقة داخلها، ونَاشَدَ رئيس الوزراء بالإسراع لإصدار قرار إعفاء رئيس وأعضاء المجلس وإعادة تكوينه من كفاءات وطنية، وإعادة النظر في قانون المجلس، ونوّه لقضية الحزب الاتحادي الديمقراطي التي فشل مجلس الأحزاب في حسم النزاع فيها، وأشاد الفحل بوزير العدل الذي تعامل مع الأمر بكامل المسؤولية والاهتمام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)