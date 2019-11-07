البرهان يلتقي مدير جامعة افريقيا العالمية

التاريخ: 07-نوفمبر-2019 فى : أخبار 1 مشاهدة قدم القياي بالمؤتمر الوطني مدير جامعة افريقيا العالمين، مدير جامعة افريقيا العالمية البروفيسور، لرئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان. Advertisements كمال محمد عبيد مدير جامعة إفريقيا العالمية تنويراً شاملاً عن سير الأداء بالجامعة والعقبات التي تواجهها. وأشاد البرهان خلال لقائه د. كمال بالقصر الجمهوري أمس، أشاد بحسب آخر لحظة، بالدور الريادي والطليعي الذي تقدمه جامعة إفريقيا العالمية في القارة الإفريقية ووعد بإزالة كافة المشكلات وإيجاد الحلول لها من أجل دفع عجلة التعليم بالجامعة التي وصفها بالمؤسسة العريقة . الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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