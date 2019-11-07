مقتل شاب في ساحة المولد بجبل أولياء

التاريخ: 07-نوفمبر-2019 فى : حوادث 88 مشاهدة تحقق شرطة محلية جبل أولياء في البلاغ المفتوح تحت المادة 130 من القانون الجنائي ، وذلك عقب مقتل شاب داخل ساحة المولد بمنطقة جبل أولياء . حيث تعود التفاصيل عندما وقع خلاف بين المتهم والمجني علية داخل المولد فاعتدى الجاني على المجني عليه بآلة حادة وتوفى المرحوم متأثر بالإصابة . وعقب وقوع الجريمة تم إخطار الشرطة التي قامت بكل الإجراءات القانونية اللازمة وبواسطة فريق العمل الفني تم التصوير ، والتحريز ورفع البصمات ، وعمل الرسم الكروكي . Advertisements وبأمر من النيابة والاورنيك الجنائي أخذت الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة . كما تم القبض على المتهم بحسب صحيفة الدار . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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